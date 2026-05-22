Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana Résidence Montana Le Mans

Le Mans

Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Portes Ouvertes Bien-Être à la Résidence Montana Le Mans

La résidence services seniors Montana Le Mans ouvrira ses portes sur le thème du Bien-Etre, le vendredi 29 et le vendredi 30 mai de 10h à 18h.

L’entrée est gratuite !

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs professionnels passionnés qui feront découvrir différentes approches et pratiques dédiées au mieux-vivre

? psychogénéalogie

? kinésiologie

? pressothérapie

? naturopathie

Des ateliers et initiations seront également proposés autour de la sophrologie, du yoga, du tai-chi, du zentangle ou encore des mandalas.

Nous vous attendons nombreux !

Renseignements et Réservation

?? 02 52 99 14 00

?? accueil.lemans@residences-montana.com

40 Rue Prémartine 72000 Le Mans .

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

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English :

Wellness Open House at Résidence Montana Le Mans

L’événement Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Le Mans