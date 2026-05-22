Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana Résidence Montana Le Mans
Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana Résidence Montana Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Le Mans
Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana
Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Portes Ouvertes Bien-Être à la Résidence Montana Le Mans
La résidence services seniors Montana Le Mans ouvrira ses portes sur le thème du Bien-Etre, le vendredi 29 et le vendredi 30 mai de 10h à 18h.
L’entrée est gratuite !
À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs professionnels passionnés qui feront découvrir différentes approches et pratiques dédiées au mieux-vivre
? psychogénéalogie
? kinésiologie
? pressothérapie
? naturopathie
Des ateliers et initiations seront également proposés autour de la sophrologie, du yoga, du tai-chi, du zentangle ou encore des mandalas.
Nous vous attendons nombreux !
Renseignements et Réservation
?? 02 52 99 14 00
?? accueil.lemans@residences-montana.com
40 Rue Prémartine 72000 Le Mans .
Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com
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English :
Wellness Open House at Résidence Montana Le Mans
L’événement Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Le Mans
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