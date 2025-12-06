Journées Portes Ouvertes SADEV Groupe IFF Peyre en Aubrac

Journées Portes Ouvertes Samedi 6 décembre, 09h00 SADEV Groupe IFF Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T12:00:00

Fin : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T12:00:00

La Sadev est une usine locale (La Chazotte, commune d’Aumont-Aubrac) qui fait partie d’un groupe appelé IFF (International Flavors and fragrances).

Cette entreprise est une usine d’extraction d’odeurs.

Les matière premières les plus utilisées sont:

-Les lichens

-La cire d’abeille,

-Les bourgeons de cassis,

-Les narcisses,

-Les rhizomes d’iris,

-Les jonquilles.

Ils fabriquent des concrètes (pâte) ou des huiles essentielles, selon les plantes.

SADEV Groupe IFF La chazotte 48 Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie

Journées Portes Ouvertes le 06 décembre 2025 de 09h00 à 12h00. Ouvert à tous.