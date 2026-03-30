Journées portes ouvertes

408, route des Ecureuils Saint-Perdon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Au Programme

> Visite du jardin et du chantier d’insertion

> Ateliers découvertes et pratiques

> Points de vente de plats et de création en bois

Lors de nos journées portes ouvertes, vous trouverez des stands avec des activités ludiques y compris pour les enfants ainsi qu’une vente de plants potagers et fruitiers et divers mobiliers de jardin fruits du travail de nos salariés.

Au cours de cette journée, nous souhaiterions

– donner de la visibilité à l’évènement et faire découvrir au public et aux landais le fonctionnement des Jardins du cœur

– valoriser le travail de nos salariés

– permettre des rencontres entre les salariés et les employeurs potentiels

– démontrer que les jardins sont non seulement un lieu de production mais aussi un espace d’accompagnement, de remobilisation et d’insertion professionnelle .

408, route des Ecureuils Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 26 24 ad40.siege@restoducoeur.org

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English : Journées portes ouvertes

L’événement Journées portes ouvertes Saint-Perdon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Mont-de-Marsan