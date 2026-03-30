Journées portes ouvertes Saint-Perdon
Journées portes ouvertes Saint-Perdon vendredi 24 avril 2026.
Journées portes ouvertes
408, route des Ecureuils Saint-Perdon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Au Programme
> Visite du jardin et du chantier d’insertion
> Ateliers découvertes et pratiques
> Points de vente de plats et de création en bois
Lors de nos journées portes ouvertes, vous trouverez des stands avec des activités ludiques y compris pour les enfants ainsi qu’une vente de plants potagers et fruitiers et divers mobiliers de jardin fruits du travail de nos salariés.
Au cours de cette journée, nous souhaiterions
– donner de la visibilité à l’évènement et faire découvrir au public et aux landais le fonctionnement des Jardins du cœur
– valoriser le travail de nos salariés
– permettre des rencontres entre les salariés et les employeurs potentiels
– démontrer que les jardins sont non seulement un lieu de production mais aussi un espace d’accompagnement, de remobilisation et d’insertion professionnelle .
408, route des Ecureuils Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 26 24 ad40.siege@restoducoeur.org
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English : Journées portes ouvertes
L’événement Journées portes ouvertes Saint-Perdon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Mont-de-Marsan