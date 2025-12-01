Journées portes ouvertes Thil-Manneville
Journées portes ouvertes Thil-Manneville samedi 13 décembre 2025.
Thil-Manneville Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
L’atelier Vilaterre vous ouvre ses portes pour vous présenter ses créations et possibilités d’ateliers créatifs ! Venez rencontrer Virginie Lasserre qui vous parlera de sa passion pour le travail de la terre. .
Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15
