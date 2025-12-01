Journées portes ouvertes

Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’atelier Vilaterre vous ouvre ses portes pour vous présenter ses créations et possibilités d’ateliers créatifs ! Venez rencontrer Virginie Lasserre qui vous parlera de sa passion pour le travail de la terre. .

Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15

L’événement Journées portes ouvertes Thil-Manneville a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Terroir de Caux