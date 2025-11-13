Journées pro L’Art Urbain, une histoire métropolitaine de l’art dans l’espace public Château des Baumes Istres

Journées pro L’Art Urbain, une histoire métropolitaine de l’art dans l’espace public

Jeudi 13 novembre 2025. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Deux journées dédiées à l’art urbain, les 13 et 14 novembre à Istres et Port-de-Bouc, pour explorer ses formes éphémères et poétiques à travers rencontres, échanges et interventions d’artistes.

Les 13 et 14 novembre 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, en partenariat avec les centres d’art Polaris et Fernand Léger, propose deux journées professionnelles consacrées à l’art urbain et à sa place dans l’espace public.



Le 13 novembre, au Château des Baumes à Istres, Paul Ardenne, historien de l’art, reviendra sur l’histoire et la notion d’art urbain avant la présentation du parcours Extrapole en présence de l’artiste Alicia Martin.



Le 14 novembre, les échanges se poursuivront au Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger à Port-de-Bouc autour des pratiques artistiques contemporaines dans la ville.



Ces journées gratuites et ouvertes à tous sont accessibles sur inscription avant le 10 novembre à centre.arts@portdebouc.fr ou au 04 42 40 65 19. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

Two days dedicated to urban art, on November 13 and 14 in Istres and Port-de-Bouc, to explore its ephemeral and poetic forms through meetings, exchanges and artist talks.

German :

Zwei Tage, die der urbanen Kunst gewidmet sind, am 13. und 14. November in Istres und Port-de-Bouc, um ihre vergänglichen und poetischen Formen durch Begegnungen, Austausch und Interventionen von Künstlern zu erkunden.

Italiano :

Due giornate dedicate all’arte urbana, il 13 e 14 novembre a Istres e Port-de-Bouc, per esplorare le sue forme effimere e poetiche attraverso incontri, scambi e conferenze d’artista.

Espanol :

Dos jornadas dedicadas al arte urbano, los días 13 y 14 de noviembre en Istres y Port-de-Bouc, para explorar sus formas efímeras y poéticas a través de encuentros, intercambios y charlas de artistas.

L’événement Journées pro L’Art Urbain, une histoire métropolitaine de l’art dans l’espace public Istres a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme d’Istres