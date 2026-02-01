Journées Récréa-terre

25 Grand’route Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-04-15 2026-04-22 2026-08-12 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Le Centre de la Céramique de La Borne propose les Journées Récréa-terre, un stage d’initiation et de perfectionnement à la poterie et au modelage spécialement conçu pour les enfants

À travers des ateliers variés, renouvelés à chaque séance, les participants découvrent les techniques du façonnage à la main, guidés par leurs envies et leur créativité.

Ces journées, placées sous le signe du jeu et du plaisir, offrent une immersion ludique dans l’univers de la céramique, au sein d’un site emblématique du savoir-faire artisanal.

Les activités sont dédiés aux enfants de 6 à 15 ans

Les enfants apportent un pique-nique pour le midi. L’animateur se charge de

l’encadrement pendant le repas. .

25 Grand’route Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21 contact@laborne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Centre de la Céramique de La Borne offers Récréa-terre days, an introductory and advanced course in pottery and modelling specially designed for children

L’événement Journées Récréa-terre Henrichemont a été mis à jour le 2026-02-05 par OT BOURGES