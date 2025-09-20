Journées Romaines à Arleuf Arleuf

Journées Romaines à Arleuf Arleuf samedi 20 septembre 2025.

Journées Romaines à Arleuf

Site Gallo Romain des Bardiaux Arleuf Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre 2025, le site gallo-romain des Bardiaux à Arleuf revit à l’époque romaine pour les Journées du Patrimoine. Le groupe de reconstitution Pax Augusta installe un camp militaire et civil avec légionnaires, gladiateurs et habitants. Au programme démonstrations militaires, spectacles de gladiateur, reconstitution de procès, ateliers de médecine antique, taverne, religion et vie quotidienne. Des visites commentées du camp complètent l’expérience. Un rendez-vous culturel et familial pour découvrir le patrimoine gallo-romain et l’Antiquité en Morvan .

Site Gallo Romain des Bardiaux Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@comitedesfetesarleuf.fr

English : Journées Romaines à Arleuf

German : Journées Romaines à Arleuf

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Romaines à Arleuf Arleuf a été mis à jour le 2025-09-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II