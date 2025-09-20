Journées Romaines à Arleuf Arleuf
Journées Romaines à Arleuf Arleuf samedi 20 septembre 2025.
Journées Romaines à Arleuf
Site Gallo Romain des Bardiaux Arleuf Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Les 20 et 21 septembre 2025, le site gallo-romain des Bardiaux à Arleuf revit à l’époque romaine pour les Journées du Patrimoine. Le groupe de reconstitution Pax Augusta installe un camp militaire et civil avec légionnaires, gladiateurs et habitants. Au programme démonstrations militaires, spectacles de gladiateur, reconstitution de procès, ateliers de médecine antique, taverne, religion et vie quotidienne. Des visites commentées du camp complètent l’expérience. Un rendez-vous culturel et familial pour découvrir le patrimoine gallo-romain et l’Antiquité en Morvan .
Site Gallo Romain des Bardiaux Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@comitedesfetesarleuf.fr
English : Journées Romaines à Arleuf
German : Journées Romaines à Arleuf
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Romaines à Arleuf Arleuf a été mis à jour le 2025-09-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II