Journées Romaines Théâtre antique Autun

Théâtre antique Avenue du 2ème Dragons Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 18:30:00

2025-08-02

Les Journées romaines vous racontent les sciences et techniques, la construction et les arts dans l’empire romain.

Petits et grands découvriront la civilisation gallo-romaine dans toute sa diversité. Une approche ludique et didactique alliant pédagogie et culture assurée par plus de 80 intervenants venus de toute la France qui mettent leur passion au service de la connaissance du passé et de la pédagogie.

Pendant deux jours, venez rencontrer les bâtisseurs des monuments emblématiques de l’antiquité, au son des marteaux des tailleurs de pierres, et des charpentiers et vous immerger dans l’ambiance d’un chantier d’il y a 2000 ans.

Vous croiserez les potiers et tisserands de l’époque, les jardiniers, les ingénieurs, mais aussi les célèbres légionnaires en train de tracer une route.

Des tableaux vivants

– L’armée impériale en grande tenue, avec ses équipements de marche et de bataille, en parade comme au camp.

– Les démonstrations de tir avec les différentes pièces de l’artillerie romaine.

– Le savoir-faire des artisans bâtisseurs et leur secrets dévoilés au public

– Les danseuses et leurs musiciens pour revivre les fêtes de l’époque.

Et aussi…

Des ateliers interactifs pour découvrir la cuisine, les vêtements, le maquillage, les monnaies, les connaissances scientifiques, sans oublier artisans et marchands à retrouver…

Le programme en détails

10h-18h30 construction d’une Caupona/ déambulations musicales /camp romain / rue romaine

10h-10h30 traçage des voies romaines (participation du public possible *)

10h45-11h30 Archéologie expérimentale et artillerie romaine ( Laurent Cabot)

11h45-12h30 entraînement des légionnaires (participation du public *)

12h30-13h30 Pause méridienne.

13h45-14h15 Ode à Minerve.

14h30-14h45 tir au scorpion et présentation de l’artillerie romaine.

15h-15h30 conférence (Service archéologique de la ville d’Autun).

15h45-16h démonstration de musiques et de danses romaines antiques.

16h45-17h45 les manœuvres de la légion. .

Théâtre antique Avenue du 2ème Dragons Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

