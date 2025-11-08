JOURNÉES SCIENTIFIQUES EN MINERVOIS LES MINES EN LANGUEDOC, DU CHALCOLITHIQUE AU MOYEN AGE Siran

JOURNÉES SCIENTIFIQUES EN MINERVOIS LES MINES EN LANGUEDOC, DU CHALCOLITHIQUE AU MOYEN AGE

Salle socioculturelle Siran Hérault

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Les Journées Scientifiques en Minervois explorent l’histoire des mines en Languedoc, du Chalcolithique au Moyen Âge. Conférences, échanges et découvertes autour du patrimoine minier régional.

Les Journées Scientifiques en Minervois sur le thème Les mines en Languedoc, du Chalcolithique au Moyen Âge . Archéologues, historiens et passionnés se réunissent pour explorer l’évolution des pratiques minières, leur impact sur les sociétés anciennes et les traces laissées dans le paysage languedocien. Au programme conférences accessibles au grand public, échanges avec les chercheurs, présentations de sites et découvertes du patrimoine minier local. Ces journées offrent une plongée captivante dans l’histoire technique, économique et humaine du territoire, entre savoir scientifique et valorisation culturelle.

Entrée libre Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme .

Salle socioculturelle Siran 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

English :

The Journées Scientifiques en Minervois, a meeting place for scholars and those curious about local history and advances in scientific research.

German :

Die Journées Scientifiques en Minervois sind ein Treffpunkt für Gelehrte und Neugierige, die sich für die lokale Geschichte und die Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung interessieren.

Italiano :

Le Journées Scientifiques en Minervois esplorano la storia dell’attività mineraria in Linguadoca, dal periodo calcolitico al Medioevo. Conferenze, discussioni e scoperte sul patrimonio minerario della regione.

Espanol :

Las Journées Scientifiques en Minervois, lugar de encuentro de estudiosos y curiosos de la historia local y de los avances de la investigación científica.

