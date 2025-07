JOURNEES THEMATIQUES AUTOUR DE LA MOSAIQUE Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

Début : 2025-07-24 16:00:00

fin : 2025-07-26 18:00:00

2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26

JOURNEES THEMATIQUES AUTOUR DE LA MOSAÏQUE 24, 25 et 26 juillet

Atelier de création de mosaïques, démonstration et création collective d’une mosaïque, conférences,

Jeudi 24 juillet 10h-13h Démonstration autour de la mosaïque

14h30-16h30 Atelier de création de mosaïques

Gratuit, uniquement sur inscription à partir de 6 ans (places limitées)

Vendredi 25 juillet 10h-13h et 14h-18h Démonstration et création collective d’une mosaïque

Samedi 26 juillet 10h13h et 14h-16h Démonstration et création collective d’une mosaïque

Intervenante Alexandra Reuss, mosaïste d’art à Saint-Bertrand-de-Comminges où elle propose des ateliers et stages pour tout public avec des matériaux classiques et inattendus.

16h Conférence Les mosaïques de Saint-Bertrand-de-Comminges

Après une présentation des aspects techniques de la réalisation des mosaïques antiques, la conférence s’articulera autour des mosaïques de Saint-Bertrand et, plus particulièrement, sur les motifs géométriques et stylistiques qui structurent leurs décors. Comment dater ses mosaïques et que nous apprennent ces pavements sur les habitants de Saint-Bertrand à l’Antiquité ?

Intervenante Jeanne Leroy, Doctorante à l’université Bordeaux III

Gratuit, sur réservation, durée 1 heure .

Rue du Musée MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

MOSAIC THEME DAYS ? july 24, 25 and 26

Mosaic creation workshop, demonstration and collective creation of a mosaic, lectures,

German :

THEMATISCHE TAGE RUND UM DAS MOSAIK ? 24., 25. und 26. Juli

Workshop zur Herstellung von Mosaiken, Demonstration und gemeinsame Herstellung eines Mosaiks, Vorträge,

Italiano :

GIORNATE A TEMA MOSAICO? 24, 25 e 26 luglio

Laboratorio di creazione di mosaici, dimostrazione e creazione collettiva di un mosaico, conferenze,

Espanol :

JORNADAS TEMÁTICAS DEL MOSAICO ? 24, 25 y 26 de julio

Taller de creación de mosaicos, demostración y creación colectiva de un mosaico, conferencias,

