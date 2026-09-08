Informations pratiques

Belforêt-en-Perche

Journées thématiques d’écriture : « Cinéma »

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Les journées thématiques du week-end, pour entrer dans un univers.

Prévoir son pique-nique.

Ateliers animés par Béatrice Limon, formatrice professionnelle.

Sur réservation. .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

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English : Journées thématiques d’écriture : « Cinéma »

L’événement Journées thématiques d’écriture : « Cinéma » Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par CdC des Collines du Perche Normand