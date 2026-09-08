Journées thématiques d’écriture : « Villes » Serigny Belforêt-en-Perche
dimanche 22 novembre 2026 · Serigny · Belforêt-en-Perche
Informations pratiques
Belforêt-en-Perche
Journées thématiques d’écriture : « Villes »
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Les journées thématiques du week-end, pour entrer dans un univers.
Prévoir son pique-nique.
Ateliers animés par Béatrice Limon, formatrice professionnelle.
Sur réservation. .
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27
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English : Journées thématiques d’écriture : « Villes »
L’événement Journées thématiques d’écriture : « Villes » Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par CdC des Collines du Perche Normand
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