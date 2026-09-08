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AGENDA · Belforêt-en-Perche

Journées thématiques d’écriture : « Villes » Serigny Belforêt-en-Perche

dimanche 22 novembre 2026 · Serigny · Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Serigny
Adresse
Chateau du Tertre
Ville
61130 Belforêt-en-Perche
Département
Orne
Tarif

Belforêt-en-Perche

Journées thématiques d’écriture : « Villes »

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Les journées thématiques du week-end, pour entrer dans un univers.
Prévoir son pique-nique.
Ateliers animés par Béatrice Limon, formatrice professionnelle.
Sur réservation.   .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 

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English : Journées thématiques d’écriture : « Villes »

L’événement Journées thématiques d’écriture : « Villes » Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par CdC des Collines du Perche Normand

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