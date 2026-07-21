Informations pratiques

Schwindratzheim

Journées Tout Foot

route de Mutzenhouse Schwindratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09

Journées Tout Foot annuels organisé par le FC Schwindratzheim.

Le Football Club de Schwindratzheim organise comme tous les ans les journées tout foot . Au programme

Samedi 1er août

10h30 FC Zornthal U13 groupement jeunes Alsace Nord

18h US SC Schiltigheim FC Sarreguemines

Dimanche 2 août

10h FC Schwindratzheim 2 Saessolsheim

14h30 FC Schwindratzheim 1 SCL L’Hôpital

17h30 FC Longeville St Avold AS Hochfelden

Repas du midi steak de poulet, crudités, glace, café / 15€ par personne sur réservation auprès des membres du FCS ou au 07 82 00 18 21.

Samedi 8 août

14h FC Zornthal

14h Zornthal U15 Entente Matzenheim/Rossfeld

15h SL Duntzenheim 2 Corcieux

18h15 US Sarre-Union SS Weyersheim

Dimanche 9 août

10h FCS 2 FC Rosteig

10h féminines Zornthal féminines Hohengoeft

14h30 FCS 1 ASL Duntzenheim

18h FC Wingersheim FC Saverne

Repas du midi gyros, crudités, glace, café / 15€ par personne sur réservation auprès des membres du FCS ou au 07 82 00 18 21.

Buvette et restauration sur place tartes flambées en soirée. Entrée gratuite. 0 .

route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21

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English :

Annual Tout Foot Days organized by FC Schwindratzheim.

L’événement Journées Tout Foot Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg