Journées Tout Foot Schwindratzheim
samedi 1 août 2026 · Schwindratzheim
Informations pratiques
Schwindratzheim
Journées Tout Foot
route de Mutzenhouse Schwindratzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09
Journées Tout Foot annuels organisé par le FC Schwindratzheim.
Le Football Club de Schwindratzheim organise comme tous les ans les journées tout foot . Au programme
Samedi 1er août
10h30 FC Zornthal U13 groupement jeunes Alsace Nord
18h US SC Schiltigheim FC Sarreguemines
Dimanche 2 août
10h FC Schwindratzheim 2 Saessolsheim
14h30 FC Schwindratzheim 1 SCL L’Hôpital
17h30 FC Longeville St Avold AS Hochfelden
Repas du midi steak de poulet, crudités, glace, café / 15€ par personne sur réservation auprès des membres du FCS ou au 07 82 00 18 21.
Samedi 8 août
14h FC Zornthal
14h Zornthal U15 Entente Matzenheim/Rossfeld
15h SL Duntzenheim 2 Corcieux
18h15 US Sarre-Union SS Weyersheim
Dimanche 9 août
10h FCS 2 FC Rosteig
10h féminines Zornthal féminines Hohengoeft
14h30 FCS 1 ASL Duntzenheim
18h FC Wingersheim FC Saverne
Repas du midi gyros, crudités, glace, café / 15€ par personne sur réservation auprès des membres du FCS ou au 07 82 00 18 21.
Buvette et restauration sur place tartes flambées en soirée. Entrée gratuite. 0 .
route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21
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English :
Annual Tout Foot Days organized by FC Schwindratzheim.
L’événement Journées Tout Foot Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg