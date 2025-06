Journées u patrimoine de pays et des moulins – Ruffec 27 juin 2025 14:00

Nouvelle édition des « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » parrainée par Marie-Sophie Lacarrau sur le thème « Terre à terre » avec la visite de la Briqueterie du Pic et démonstration de savoir-faire.

Venez découvrir le savoir-faire de la famille Desmoulières, briquetiers depuis 1828 à la La Tuilerie de la Lorne à Ruffec. Ils y fabriquent une large gamme de terres cuites dont la terre brute est issue de Ieur carrière de Saint-Palais (18) et qui sont réalisées de façon artisanale et entièrement cuites au feu de bois. Assistez à une démonstration de la chaîne de fabrication et une visite du show-room, et repartez avec votre briquette souvenir.

Réservation obligatoire : https://www.parc-naturel- brenne.fr/agenda/la-briqueterie-du-pic-80- 2024-06-21-15-00 .

Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

New edition of the « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsored by Carole Gaessler on the theme: « Water useful to all » with a visit to the Briqueterie du Pic and demonstration of know-how.

German :

Neue Ausgabe der « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » unter der Schirmherrschaft von Carole Gaessler zum Thema: « L’eau utile à tous » (Wasser, das allen nützt) mit dem Besuch der « Briqueterie du Pic » und der Demonstration von Handwerkskunst.

Italiano :

Una nuova edizione delle « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsorizzate da Carole Gaessler sul tema « Acqua per tutti », con una visita alla Briqueterie du Pic e una dimostrazione delle abilità coinvolte.

Espanol :

Nueva edición de las « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » patrocinadas por Carole Gaessler sobre el tema « Agua para todos », con visita a la Briqueterie du Pic y demostración de los oficios.

