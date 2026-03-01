Journées Usines Ouvertes, SAULAS

2 rue de Cosdon Paisy-Cosdon Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 13:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Vendredi 20 et samedi 21 mars PAISY-COSDON Journées Usines Ouvertes, SAULAS.

A l’image des journées du patrimoine, un évènement national Usines ouvertes offre l’opportunité d’ouvrir nos portes, en permettant au grand public de découvrir les coulisses de l’industrie et ses métiers.

Participer aux Journées Usines Ouvertes, c’est

– Valoriser notre métier et notre expertise auprès du grand public

– Renforcer notre lien avec notre territoire et nos partenaires locaux

– Montrer concrètement l’utilité et la force de l’industrie en France

– Susciter des vocations et montrer que l’industrie est un secteur d’avenir

Nous comptons sur vous pour contribuer à faire connaitre notre démarche et cet évènement auprès de vos administrés, vos équipes, vos clients, vos collègues, vos familles, … et nous serions heureux de vous accueillir à cette occasion.

Nous sommes fiers de notre savoir-faire, de notre capacité à produire en France et d’être acteurs du dynamisme de nos territoires, aussi nous comptons sur votre présence !

Nous vous invitons aussi à en parler autour de vous à vos proches, vos amis, et toute personne curieuse de découvrir notre activité. N’hésitez pas à relayer l’information sur vos réseaux sociaux !

Le vendredi 20 mars de 13h30-16h00

Le samedi 21 mars pour le grand public de 10h00 à 12h00

Inscription et informations https://journees-usines-ouvertes.fr/usines-inscrites/ .

2 rue de Cosdon Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est

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English :

L’événement Journées Usines Ouvertes, SAULAS Paisy-Cosdon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance