Journées vertes et bleues – nettoyage de la plage Parking ferme Borde Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Journées vertes et bleues – nettoyage de la plage

Parking ferme Borde 12 Voie Communale Charrière de la Chevrotier Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Journées vertes et bleues

Observer, comprendre, agir… Trois journées pour mieux appréhender l’évolution du littoral et réfléchir aux enjeux environnementaux de demain.

Vendredi 23 octobre

Visite de la station d’épuration à 10h et 11h : découverte du parcours des eaux usées et de leur traitement. Réservation obligatoire.

Samedi 24 octobre

Sortie ornithologique à 9h30, au départ du parking du phare de la pointe d’Agon : observation des oiseaux qui fréquentent ce site naturel remarquable. Réservation obligatoire.

Action citoyenne de nettoyage de la plage de 14h30 à 16h30 avec l’APP2R. Sans réservation.

Dimanche 25 octobre

Projection de Goliath à 10h à l’espace culturel, suivie d’un échange avec un intervenant. Sans réservation.

Atelier de dessin à 14h30 à l’école de voile, animé par Laura Szabo, pour imaginer le littoral d’aujourd’hui et de demain en explorant l’évolution du trait de côte. Réservation obligatoire. .

Parking ferme Borde 12 Voie Communale Charrière de la Chevrotier Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Journées vertes et bleues – nettoyage de la plage

L’événement Journées vertes et bleues – nettoyage de la plage Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme