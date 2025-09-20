Jours de figues et Journées européennes du patrimoine Maison de la figue et du tourisme Vézénobres

Jours de figues et Journées européennes du patrimoine Maison de la figue et du tourisme Vézénobres samedi 20 septembre 2025.

Jours de figues et Journées européennes du patrimoine 20 et 21 septembre Maison de la figue et du tourisme Gard

Tarif préférentiel. Réservation obligatoire pour les visites guidées (voir description).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une programmation riche en animations culturelles et festives pour célébrer le fruit emblématique de la cité : la figue !

JOURS DE FIGUES

Le rendez-vous incontournable de l’automne.

Pour sa 28ème édition, l’association « Site Remarquable du Goût, Figues de Vézénobres » et la Maison de la Figue vous proposent de plonger au cœur du Moyen Âge avec un programme d’animations culturelles et festives autour de la figue et du figuier. Une invitation à découvrir les savoir-faire, les traditions et l’histoire de ce fruit emblématique.

Animations de rue, expositions, conférences, visites guidées, grand marché de producteurs, dégustations et restauration sur place… De quoi ravir les curieux et les gourmands dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Invité d’honneur 2025 : la Corse.

• Samedi 20 et dimanche 21 septembre

– De 9h à 18h au coeur de la cité médiévale.

Tout le programme de Jours de Figues, disponible sur le site de la Maison de La Figue prochainement.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Un endroit unique pour percer les secrets de la figue.

La cité médiévale de Vézénobres, village de caractère perché surplombant la plaine des gardons, s’affirme comme capitale de la figue au pied des Cévennes depuis le Moyen-Âge. Cette tradition autour de la figue amène le Conservatoire Botanique National de Porquerolles à choisir Vézénobres pour le dédoublement d’une partie de sa collection. La Maison de la Figue au travers d’un travail scénographique unique conjuguant contenus pédagogiques et approche ludique, permet l’interprétation de cette tradition gastronomique dans cette cité labellisée « Site remarquable du goût ».

• Samedi 20 et dimanche 21 septembre

– De 9h30 à 17h30 : visite libre et gratuite de la Maison de la Figue.

– Visites guidées tout au long du week-end. Sur réservation. Tarif : 5€/personne.

Maison de la figue et du tourisme Château de Girard, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 https://www.maisondelafigue.com/la-maison-de-la-figue/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 62 02 »}] La maison de la figue est un endroit unique pour percer les secrets de cet arbre emblématique. Situé dans les soubassements du château de Girard datant du XIVe siècle, cet espace de 200 m² vous propose une immersion à la découverte de cet arbre emblématique du bassin méditerranéen.

Un travail scénographique unique conjuguant contenus pédagogiques, approche ludique favorisant l’exploration des sens est au cœur de ce lieu. Parking sous le château, près du Verger conservatoire.

Le rendez-vous incontournable de l’automne Marché Producteurs

© Maison de la figue – Alès Agglomération