Jours de Jeu 7ème édition La Comète Bayeux

L’événement familial Jours de Jeu revient les 27 et 28 septembre pour une cinquième édition ! Durant tout un week-end, les associations bayeusaines spécialistes du jeu se rassemblent pour proposer jeux de rôles, jeux de plateau, jeux vidéo… Entrée gratuite !

La ludothèque, l’Atelier du Jeu, les Dés-branchés et Sommergeeks seront réunis à la Comète le temps d’un week-end. L’occasion de découvrir des jeux récents, s’initier à des prototypes inédits présentés par leurs auteurs. Chaque association proposera des animations propres à l’univers qu’elle porte.

Programme

– Jeux adultes, ado et enfants

– Pôle carte à collectionner Lorcana, Magic, Altered, Star Wars Unlimited, Pokemon -> découverte, parties et bourse d’échange

– Jeux vidéos

– Jeu de rôle (en cours de validation)

– Boutique et snacking sur place

– Brocantes Jeux de société Dimanche matin de 10h à 13h uniquement

Samedi de 14h à 23h59, et dimanche de 10h à 17h.

Entrée gratuite, salle de la comète à Bayeux. .

La Comète 33 boulevard Maréchal Montgomery Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 39 37 adjbayeux@gmail.com

English : Jours de Jeu 7ème édition

The family event Jours de Jeu returns on September 27 and 28 for its fifth edition! For a whole weekend, Bayeus associations specializing in games will be getting together to offer role-playing games, board games, video games… Free admission!

German : Jours de Jeu 7ème édition

Die Familienveranstaltung « Jours de Jeu » (Spieltage) kehrt am 27. und 28. September für eine fünfte Ausgabe zurück! Ein ganzes Wochenende lang versammeln sich die auf Spiele spezialisierten Vereine von Bayeusaines, um Rollenspiele, Brettspiele, Videospiele… anzubieten. Eintritt frei!

Italiano :

L’evento per famiglie Jours de Jeu torna per la sua quinta edizione il 27 e 28 settembre! Per un intero fine settimana, le associazioni di Bayeus specializzate in giochi si riuniranno per proporre giochi di ruolo, giochi da tavolo, videogiochi, ecc. L’ingresso è gratuito!

Espanol :

El evento familiar Jours de Jeu celebra su quinta edición los días 27 y 28 de septiembre Durante todo un fin de semana, las asociaciones de Bayeus especializadas en juegos se reunirán para ofrecer juegos de rol, juegos de mesa, videojuegos, etc. La entrada es gratuita

L’événement Jours de Jeu 7ème édition Bayeux a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bayeux Intercom