Jours de Jeu La Comète Bayeux
samedi 26 septembre 2026 · La Comète · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
Jours de Jeu
La Comète 33 Bd Maréchal Montgomery Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
8e édition de Jours de Jeu : Jeux de Société, Jeux vidéos, Jeu de Rôle, Brocante*.
*uniquement dimanche matin.
Venez donc passer un bon moment autour du jeu de société et du jeu vidéo avec les associations locales (Ludothèque Bayeux, Atelier du Jeu, Dés-Branchés et Sommergeeks)
8e édition de Jours de Jeu : Jeux de Société, Jeux vidéos, Jeu de Rôle, Brocante*.
*uniquement dimanche matin.
Venez donc passer un bon moment autour du jeu de société et du jeu vidéo avec les associations locales (Ludothèque Bayeux, Atelier du Jeu, Dés-Branchés et Sommergeeks) .
La Comète 33 Bd Maréchal Montgomery Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 59 33 93 65 adjbayeux@gmail.com
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English : Jours de Jeu
8th edition of Jours de Jeu: Board games, video games, role-playing games, second-hand market*.
*Sunday morning only.
Come and enjoy a great time playing board games and video games with local organisations (Ludothèque Bayeux, Atelier du Jeu, Dés-Branchés and Sommergeeks)
L’événement Jours de Jeu Bayeux a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bayeux Intercom
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