Informations pratiques

Bayeux

Jours de Jeu

La Comète 33 Bd Maréchal Montgomery Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

8e édition de Jours de Jeu : Jeux de Société, Jeux vidéos, Jeu de Rôle, Brocante*.

*uniquement dimanche matin.

Venez donc passer un bon moment autour du jeu de société et du jeu vidéo avec les associations locales (Ludothèque Bayeux, Atelier du Jeu, Dés-Branchés et Sommergeeks)

8e édition de Jours de Jeu : Jeux de Société, Jeux vidéos, Jeu de Rôle, Brocante*.

*uniquement dimanche matin.

Venez donc passer un bon moment autour du jeu de société et du jeu vidéo avec les associations locales (Ludothèque Bayeux, Atelier du Jeu, Dés-Branchés et Sommergeeks) .

La Comète 33 Bd Maréchal Montgomery Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 59 33 93 65 adjbayeux@gmail.com

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English : Jours de Jeu

8th edition of Jours de Jeu: Board games, video games, role-playing games, second-hand market*.

*Sunday morning only.

Come and enjoy a great time playing board games and video games with local organisations (Ludothèque Bayeux, Atelier du Jeu, Dés-Branchés and Sommergeeks)

L’événement Jours de Jeu Bayeux a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bayeux Intercom