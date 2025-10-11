Jouse d’Arbaud L’œuvre en prose Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 15h. Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 15:00:00

Dans le cadre de l’exploration de la culture et de la littérature provençales, l’association Excalisson vous invite à une seconde conférence sur l’œuvre en prose de Jousé D’Arbaud, poète de renom héritier de Frédéric Mistral.

Anastasia Chopplet, conférencière, présentera différentes œuvres de d’Arbaud.

Textes lus en provençal par Doumergue SUMIEN .

Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of its exploration of Provençal culture and literature, the Excalisson association invites you to a second lecture on the prose work of Jousé D?Arbaud, a renowned poet and heir to Frédéric Mistral.

German :

Im Rahmen der Erforschung der provenzalischen Kultur und Literatur lädt der Verein Excalisson Sie zu einem zweiten Vortrag über das Prosawerk von Jousé D?Arbaud ein, einem bekannten Dichter und Erben von Frédéric Mistral.

Italiano :

Nell’ambito dell’esplorazione della cultura e della letteratura provenzale, l’associazione Excalisson vi invita a una seconda conferenza sull’opera in prosa di Jousé D’Arbaud, celebre poeta ed erede di Frédéric Mistral.

Espanol :

En el marco de su exploración de la cultura y la literatura provenzales, la asociación Excalisson le invita a una segunda conferencia sobre la obra en prosa de Jousé D’Arbaud, poeta de renombre y heredero de Frédéric Mistral.

