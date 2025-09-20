Joutes équestres du Roi François 1er Le Puy-en-Velay

Joutes équestres du Roi François 1er Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.

Joutes équestres du Roi François 1er

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Retrouvez les épreuves emblématiques de l’art équestre de la Renaissance voltige, combat à l’épée, tir à l’arc à cheval… Que le meilleur gagne !

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Rediscover the emblematic events of Renaissance equestrian art: acrobatics, sword fighting, archery on horseback… May the best man win!

German :

Finden Sie die emblematischen Prüfungen der Reitkunst der Renaissance wieder: Voltigieren, Schwertkampf, Bogenschießen vom Pferd aus… Möge der Beste gewinnen!

Italiano :

Scoprite gli eventi equestri emblematici del Rinascimento: acrobazie, combattimenti con la spada, tiro con l’arco a cavallo… Che vinca il migliore!

Espanol :

Descubra los eventos ecuestres emblemáticos del Renacimiento: acrobacias, lucha con espadas, tiro con arco a caballo… ¡Que gane el mejor!

