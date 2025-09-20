Joutes équestres du Roi François 1er Le Puy-en-Velay
Joutes équestres du Roi François 1er Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.
Joutes équestres du Roi François 1er
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Retrouvez les épreuves emblématiques de l’art équestre de la Renaissance voltige, combat à l’épée, tir à l’arc à cheval… Que le meilleur gagne !
.
Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Rediscover the emblematic events of Renaissance equestrian art: acrobatics, sword fighting, archery on horseback… May the best man win!
German :
Finden Sie die emblematischen Prüfungen der Reitkunst der Renaissance wieder: Voltigieren, Schwertkampf, Bogenschießen vom Pferd aus… Möge der Beste gewinnen!
Italiano :
Scoprite gli eventi equestri emblematici del Rinascimento: acrobazie, combattimenti con la spada, tiro con l’arco a cavallo… Che vinca il migliore!
Espanol :
Descubra los eventos ecuestres emblemáticos del Renacimiento: acrobacias, lucha con espadas, tiro con arco a caballo… ¡Que gane el mejor!
L’événement Joutes équestres du Roi François 1er Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay