Joutes magiques Battle de lecture à voix haute à Poudlard Celles-sur-Belle

Joutes magiques Battle de lecture à voix haute à Poudlard

12 Avenue de Limoges Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Début : 2025-10-21

2025-10-21

Chaque équipe doit être constituée de minimum 2 personnes. Les inscriptions se font directement via la médiathèque.

L’objectif est de choisir un extrait d’un volume de Harry Potter et de préparer une lecture à plusieurs voix ou individuellement à voix haute.

La confrontation contre d’autres équipes de chacune des maisons d’Harry Potter se fera face à un jury, mais dans une ambiance conviviale. La médiathèque sera décorée pour l’occasion aux couleurs de Harry Potter.

Les deux journées seront animées par Marine Rabiller de l’Union Régionale des Foyers Ruraux et sont gratuites.

Cet événement est organisé dans le cadre de la Semaine en famille de la communauté de communes Mellois en Poitou. .

12 Avenue de Limoges Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 18 79 29 mediatheque@villecellessurbelle.fr

