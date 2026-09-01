Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien Place Maréchal Foch Granville
samedi 7 novembre 2026 · Place Maréchal Foch · Granville
Informations pratiques
Granville
Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien
Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07 22:00:00
Date(s) :
2026-11-07
La onzième édition s’annonce riche en mots, riche en créativité, riche en poésie, riche en humanité : « Cette année encore nous allons veiller à transmettre notre passion au public. Lui faire découvrir et savourer toute la richesse d’expression et la vivifiante diversité d’univers de la belle communauté des slameuses et slameurs. » D. Gandanger
Venant de toute la Francophonie, griots, bardes, troubadours, trouvères, poétesses et poètes de notre siècle vont se retrouver à Granville, capitale du Bulot, vieux port terre-neuvier, cité du Carnaval. Qui remportera le trophée du vainqueur, le fabuleux Bulot d’Or, sur la scène du théâtre Archipel ?
C’est le public, seul juge, à main levée, qui décidera. .
Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
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English : Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien
L’événement Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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