Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien Place Maréchal Foch Granville

Informations pratiques

Granville

Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

La onzième édition s’annonce riche en mots, riche en créativité, riche en poésie, riche en humanité : « Cette année encore nous allons veiller à transmettre notre passion au public. Lui faire découvrir et savourer toute la richesse d’expression et la vivifiante diversité d’univers de la belle communauté des slameuses et slameurs. » D. Gandanger

Venant de toute la Francophonie, griots, bardes, troubadours, trouvères, poétesses et poètes de notre siècle vont se retrouver à Granville, capitale du Bulot, vieux port terre-neuvier, cité du Carnaval. Qui remportera le trophée du vainqueur, le fabuleux Bulot d’Or, sur la scène du théâtre Archipel ?

C’est le public, seul juge, à main levée, qui décidera. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien

L’événement Joutes poétiques Granvillaises – 11e édition / Slam’Va Bien Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer