Joutes provençales 1/2 finale du championnat de France à Martigues Ferrières Martigues

Joutes provençales 1/2 finale du championnat de France à Martigues Dimanche 17 août 2025 de 9h à 20h. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-17 09:00:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

2025-08-17

120 jouteurs attendus sur la Pointe San Christ de l’Île pour la 1/2 finale du championnat de France à Martigues. Buvette et restauration.

Anciennement la Targo, le jeu de joute provençal, offre aux passants un spectacle insolite, unique, au coeur de la ville.

Pratiqué de mai à septembre, la joute provençale est un combat sur l’eau entre deux personnes se trouvant chacune sur un bateau, en haut d’un plateau appelé en provençale (teinteine) et le but du jeu consiste à envoyer son adversaire à l’eau au moyen d’une lance.

Chaque jouteur est protégé par un plastron en bois et tient dans la main gauche un témoin qui doit l’empêcher d’attraper la lance de son adversaire. .

Ferrières Avenue Louis Sammut

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 marmae2201@gmail.com

English :

120 players expected on the Pointe San Christ de l’Île for the 1/2 final of the French championship in Martigues. Refreshment bar and catering.

German :

120 Jouteurs werden auf der Pointe San Christ de l’Île für das 1/2-Finale der französischen Meisterschaft in Martigues erwartet. Getränke und Essen.

Italiano :

120 giocatori attesi sulla Pointe San Christ de l’Île per la 1/2 finale del campionato francese di Martigues. Bar e ristorazione.

Espanol :

Se esperan 120 jugadores en la Pointe San Christ de l’Île para la 1/2 final del campeonato de Francia en Martigues. Bar de refrescos y catering.

