Jovany dans Le dernier saltimbanque Seul en scène musical La Comédie du Finistère Brest

Jovany dans Le dernier saltimbanque Seul en scène musical

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26 21:15:00

2025-11-26

Chez Jovany, le rire est une histoire de famille.

Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien et amuseur public.

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent dans un univers fantasque, où, il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation.

70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et déséquilibré. D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça…

Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur, Performer… Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà le Jim Carrey Français .

Et vous ? Etes-vous prêt à découvrir cet ovni de l’humour ? En attendant, comme dirait son grand père Dans la vie, faut savoir tout faire, alors fais les rire… moi, je me repose .

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

