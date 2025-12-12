JOVANY – LE DERNIER SALTIMBANQUE – LA LUNA NEGRA Bayonne

JOVANY – LE DERNIER SALTIMBANQUE Début : 2026-02-13 à 15:00. Tarif : – euros.

Une malle s’ouvre…Bienvenue dans le grenier de notre enfance.JOVANY nous conte l’histoire de son Grand-Père Saltimbanque.Il s’amuse à redevenir un enfant au débit particulièrement rapide et à l’émerveillement facile dans l’espoir qu’un soir, il puisse le revoir. Place à l’imaginaire !Ce créateur d’émotions, vif d’esprit, nous parle de son héritage, de ses racines et de son Grand-Père qui lui a tout appris : “À grandir, à écrire, à faire des bêtises…D’ailleurs, la plus grande bêtise qu’il ait pu faire, c’est de grandir…”C’est avec humour, poésie et nostalgie qu’il nous partage son regard amusé sur notre monde un peu cabossé.Ce spectacle est une invitation à savourer l’insouciance de chaque instant avant qu’elle ne s’efface.Et si grandir, c’était simplement apprendre à rester enfant ?Alors, ne grandissez pas !Venez découvrir cet Artiste Singulier au Talent Pluriel dans cette performance pluridisciplinaire portée par une scénographie fantasque & féérique qui fascine le “Tout Public” dans le monde entier. Avec : JovanyTout public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64