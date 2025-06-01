Jovany – Le dernier saltimbanque Le Bacchus Rennes 31 mars et 1 avril 2026 Tarifs : 22€ et 16€

« Ce spectacle ne se raconte pas, on va le voir ! »

Une malle s’ouvre…

Bienvenue dans le grenier de notre enfance.

Cet électron libre et polyvalent, électrise les salles de France et de Navarre avec un one-Performer- show spectaculaire & époustouflant.

Ce créateur d’émotion, vif d’esprit, nous parle de son héritage, ses racines et de son Grand-père qui lui à tout appris :

« A grandir, à écrire, à faire des bêtises… d’ailleurs, la plus grande bêtise qu’il ait pu faire ? C’est de grandir… »

Une pointe de nostalgie qui nous dénonce aussi que nous sommes de plus en plus opposés les uns aux autres.

C’est avec le rire et la poésie qu’il nous évoque la triste mentalité de l’humanité, de l’actualité.

Toutes ces pensées qu’on s’impose. Le temps qui passe, et qu’on oublie. Jusqu’à devenir un adulte et regretter l’essentiel…

Alors, ne grandissez pas !

Venez découvrir cet artiste singulier au Talent Pluriel.

Un Électron libre et polyvalent qui fascine le “Tout Public”

[https://youtu.be/Exq5k5PqI44](https://youtu.be/Exq5k5PqI44)

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8111-jovany-le-dernier-saltimbanque-mars-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine