JOVIN WEBB – LA TRAVERSE Cleon

JOVIN WEBB Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

LA TRAVERSE PRÉSENTE : JOVIN WEBBOriginaire de Gonzales, en Louisiane, Jovin Webb est un chanteur etharmoniciste dont la voix rauque et émotive incarne l’âme du blues duSud. Sa carrière décolle après sa participation à American Idol en 2020,où il se distingue par son authenticité et sa puissance vocale. Sonpremier album, Drifter, sorti en 2024 chez Blind Pig Records, mêleblues, soul et rock sudiste, offrant une exploration intime de sesluttes et de ses espoirs.1ère partie : MASSTØ, trio amiénois, offre une expérience live intense mêlant soul,rock, funk et blues. Porté par une rythmique puissante et la voixhabitée de Thomas Orlent, le groupe livre des concerts vibrants,empreints d’émotions et d’énergie brute. Leur premier album Blue Moon(octobre 2024) annonce une soul plus lumineuse, taillée pour la scène,où chaque performance devient un moment de partage et de transecollective.

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76