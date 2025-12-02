JOVIN WEBB LIVE AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

JOVIN WEBB LIVE AT CROSSROAD Début : 2025-12-02 à 19:30. Tarif : – euros.

MARDI 2 DÉCEMBRE JOVIN WEBB Type : Blues Rock USA INFOS Parking Gratuit Bar Ouvert Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DES CONCERTSUne Production CROSSROAD & WANTED’S MUSIC ASSO***JOVIN WEBB***Jovin Webb est un artiste né et élevé en Louisiane, qui a su mêler les influences de la musique gospel et blues pour façonner un style unique et captivant. À un jeune âge, il est profondément touché par la musique exprimée dans les églises baptistes noires du sud, mais ce sont ses propres épreuves de vie qui l’amènent à découvrir l’attrait du blues. Alors qu’il était prêt à abandonner ses rêves musicaux, sa participation à l’émission télévisée « American Idol » en 2020, où il s’est hissé dans le top 10, a complètement transformé sa carrière. Après avoir entendu Jovin pour la première fois, Lionel Richie s’est exclamé : « Voilà à quoi ressemble la sauce barbecue. » La star de la musique country Luke Bryan a ajouté : « Je pourrais m’asseoir et boire beaucoup de bourbon en écoutant cette voix. »L’authenticité de Jovin était au premier plan tout au long de son passage sur American Idol, et son histoire personnelle dégageait une mystique du blues. C’était un musicien fervent élevé dans l’église, luttant pour poursuivre ses rêves tout en élevant un jeune fils en tant qu’homme célibataire. La mère de Jovin était une mère célibataire travailleuse qui faisait de nombreux sacrifices pour subvenir aux besoins de ses enfants. Enfant, Jovin regardait American Idol tout le temps. « Je me souviens avoir pensé un jour que je serais un assez bon chanteur pour participer à l’émission et que je choquerais le monde ! C’était une chimère », admet Jovin. Il a fini par oublier l’idée, mais à la dernière minute, juste avant la limite d’âge, il a finalement décidé d’être candidat et il a gagné sa place. Le passage de Jovin dans l’émission de TV a radicalement changé le cours de sa vie.De retour chez lui, malgré sa popularité il n’a jamais eu l’occasion d’enregistrer correctement sa musique: ses seuls enregistrements publiés proviennent du thriller policier récemment sorti, The Dirty South.L’erreur est désormais réparée grâce au label Blind Pig Records, sur lequel Jovin Webb sort en octobre 2024 son premier album intitulé « Drifter ».L’album est un mélange vibrant de blues, soul, et rock’n’roll, et présente une série de douze titres qui révèlent des influences variées allant du style de Chicago au soul sudiste, en passant par le rock à la Little Richard. Produit par Tom Hambridge, multiple fois récompensé aux Grammy Awards, cet album se distingue par des morceaux comme « Bottom of a Bottle », qui illustre son talent unique d’allier des paroles poétiques avec sa voix rauque et puissante.“Drifter” est le son d’une vie blues en quête d’une rédemption gospel. «J’essaie de comprendre la religion, les femmes, ma carrière et tout ce que j’ai vécu», dit Jovin.Avant ce succès, Jovin Webb a marqué la scène musicale locale de Bâton-Rouge à La Nouvelle-Orléans, se produisant inlassablement plusieurs fois par semaine. Son histoire est celle d’un homme qui a non seulement rêvé grand, mais qui a également surmonté des obstacles personnels pour se tailler une place dans le monde de la musique professionnelle. Jovin est actuellement en train de préparer une tournée internationale et de développer son prochain projet musical, poursuivant son rêve avec dévouement et passion.

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17