Joyeuses Pâques

Rue Michel Cauty Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 43 – 43 – EUR

43

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Le restaurant la Pomme de pin situé à Senonches, vous propose un menu spécial pour le week-end de Pâques. Venez déguster un repas aux saveurs du printemps au sein d’un lieu convivial.

Le restaurant la Pomme de pin situé à Senonches, vous propose un menu spécial pour le week-end de Pâques. Venez déguster un repas aux saveurs du printemps au sein d’un lieu convivial. 43 .

Rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 76 62

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English :

La Pomme de pin restaurant in Senonches is offering a special menu for Easter weekend. Come and enjoy a meal with the flavors of spring in a convivial setting.

L’événement Joyeuses Pâques Senonches a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE