Joyeux anniversaire ! Soirée théâtrale pour les 30 ans du musée Musée départemental Arles Antique Arles

Joyeux anniversaire ! Soirée théâtrale pour les 30 ans du musée

Samedi 4 octobre 2025 de 19h30 à 21h. Musée départemental Arles Antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

Soirée théâtrale pour les 30 ans du musée.

Tout au long de 2025, le collectif artistique arlésien Le Bazar Palace a fêté les 30 ans du musée bleu avec une série de créations.



Pour clore cette année anniversaire, vous êtes cordialement invités à un spectacle déambulatoire dans le jardin Hortus. Au sein d’un jardin scénographié par Le Bazar Palace, vous pourrez aller librement d’une scène à l’autre, boire un verre ou vous restaurer. 19h30 Entre jour et nuit, entre rêve et réalité, vous pénétrez avec douceur dans le jardin Hortus revisité par Le Bazar Palace. Vous vous posez dans l’herbe, vous dégustez un jus de pomme, une bière artisanale, un en-cas délicieux dans l’un des petits salons installés pour vous.



PROGRAMME



> 19h30 Entre jour et nuit, entre rêve et réalité, vous pénétrez avec douceur dans le jardin Hortus revisité par Le Bazar Palace. Vous vous posez dans l’herbe, vous dégustez un jus de pomme, une bière artisanale, un en-cas délicieux dans l’un des petits salons installés pour vous.



> 20h Puis la nuit vient. Les scènes apparaissent et disparaissent comme des feu-follets. Dans un univers aux couleurs tranchantes, surgissent çà et là de la musique, de la poésie, des projections, des personnages, des histoires …



Bienvenues dans l’inconscient fantasmé du musée bleu. Bienvenues de l’autre côté du miroir.



Compagnie Le Bazar Palace pour l’épisode 6. Par et avec Constance Biasotto (direction artistique générale) ; Olivier Brun ; Matthieu Fayette, Catherine Fornal, Claire Mathaut, Sophie Zanone, Frédéric Patois dit Goobi, Paul Gilonne, Elizabeth Guyon et Hélène Sanier ainsi que le chantier d’insertion ACTUS .

Musée départemental Arles Antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Theatrical evening to celebrate the museum’s 30th anniversary.

German :

Theaterabend anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Museums.

Italiano :

Una serata di teatro per celebrare il 30° anniversario del museo.

Espanol :

Una noche de teatro para celebrar el 30 aniversario del museo.

