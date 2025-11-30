Joyeux concert à 2 chorales ! Salle des Fêtes Tréguier

Joyeux concert à 2 chorales !

Salle des Fêtes 4 Rue de Minihy Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Tregorissimo, ensemble vocal de Louannec et l’EVT, ensemble vocal de Tréguier, s’associent pour présenter un concert joyeux et original. Tregorissimo proposera classique éclectique nourri de chants très diversifiés et l’EVT son spectacle plein d’humour opérettes en goguette . Bonne humeur garantie ! .

Salle des Fêtes 4 Rue de Minihy Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 74 45 49

