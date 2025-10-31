Joyeux halloween Gîte de Crain Crain
Joyeux halloween Gîte de Crain Crain vendredi 31 octobre 2025.
Joyeux halloween
Gîte de Crain 44 rue du Moulin Crain Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Joyeux halloween à Crain ! Vendredi 31 octobre 2025 à 15h Cour du Gîte de Crain. Petits et grands réclameront leurs friandises rue du Moulin, place de l’Eglise, rue du Carré… Goûter et partage du butin à 17h à la Mairie ! .
Gîte de Crain 44 rue du Moulin Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 84 20 comcrain.mairie@orange.fr
English : Joyeux halloween
German : Joyeux halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Joyeux halloween Crain a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Clamecy Haut Nivernais