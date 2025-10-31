Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Joyeux Halloween Saint-Exupéry-les-Roches

Joyeux Halloween

Joyeux Halloween Saint-Exupéry-les-Roches vendredi 31 octobre 2025.

Joyeux Halloween

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Sorcières, sorciers et monstres de tous genres, venez faire trembler les rues de Saint Exupéry les Roches.
Rendez-vous dans le bourg à 18h30
Animation organisée par le Comité des Fêtes   .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

English : Joyeux Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Joyeux Halloween Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze