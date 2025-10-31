Joyeux Halloween Saint-Exupéry-les-Roches
Joyeux Halloween Saint-Exupéry-les-Roches vendredi 31 octobre 2025.
Joyeux Halloween
Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze
Sorcières, sorciers et monstres de tous genres, venez faire trembler les rues de Saint Exupéry les Roches.
Rendez-vous dans le bourg à 18h30
Animation organisée par le Comité des Fêtes .
Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
