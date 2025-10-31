Joyeux Halloween Saint-Exupéry-les-Roches

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Sorcières, sorciers et monstres de tous genres, venez faire trembler les rues de Saint Exupéry les Roches.

Rendez-vous dans le bourg à 18h30

Animation organisée par le Comité des Fêtes .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

