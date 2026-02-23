Joyeux Moments Chevillé

Joyeux Moments

La Censie Chevillé Sarthe

Tarif : 200 – 200 – 250 EUR

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Le Joyeux Moment est un temps partagé entre personnes réunies le temps d’un week-end dans une ferme du XVIIIe siècle, en Sarthe. Au programme cuisiner ensemble, prendre l’apéro, discuter, faire de la cueillette, du bricolage, du jardinage, dormir, lire, se promener. Bref, se ressourcer.

L’état d’esprit du Joyeux Moment venez avec votre bonne volonté et votre bonne humeur ce moment sera ce que vous en ferez ! Soyez sans attente et prêt à accueillir ce qui vient. C’est un bon moment pour pratiquer les accords toltèques faites de votre mieux, ne jugez pas, ne faites pas de suppositions, ne prenez pas les choses personnellement.

Le site est un tiers-lieu rural, une ferme bio, ainsi qu’un refuge de biodiversité. Nous avons une petite production agricole (pommes et noix, vins aromatisés, plantes sauvages comestibles, céréales et de légumineuses). Vous pourrez facilement voir des poules, des moutons, un verger… Nous nous inspirons de la permaculture et participons à la protection de la biodiversité. Pendant le Joyeux Moment, vous pourrez vous relaxer dans le petit bois ou le verger. Suivre l’actualité amoureuse de notre basse-cour. Chercher et compter les moutons. Grimper aux arbres. Cueillir et manger les fruits de saison. Profiter des jeux que nous pouvons mettre à votre disposition.

Ce que vous allez trouver

– Un cadre naturel, dont un parc de 8 hectares, avec une variété de plantes et d’animaux ;

– Une chambre chaleureuse et des espaces partagés dans un corps de ferme du XVIIIe siècle ;

– Des repas savoureux, dans la mesure du possible locaux et de saison, préparés ensemble ;

– Des activités diverses, selon la saison la météo, et le plaisir de faire quelque chose de ses mains ;

– Des moments de pure convivialité lors des repas, des apéritifs, des activités et des veillées ;

– De nouvelles personnes qui, comme vous, ont osé s’embarquer pour ce Joyeux Moment ;

– Du temps pour vous les activités proposées ne sont pas obligatoires. Vous pouvez simplement vous reposer, profiter des lieux et nous retrouver aux repas. .

La Censie Chevillé 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 000000000 leparcepique@gmail.com

English :

Le Joyeux Moment is a weekend get-together in an 18th-century farmhouse in the Sarthe region of France. On the program: cooking together, enjoying an aperitif, chatting, gathering, DIY, gardening, sleeping, reading, walking. In short, recharge your batteries.

