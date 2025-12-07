Joyeux Noël Cinéma l’Empire Auxonne
Joyeux Noël Cinéma l’Empire Auxonne dimanche 7 décembre 2025.
Joyeux Noël
Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Ciné concert une séance unique du concert filmé d’André RIEU. .
Cinéma l'Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
