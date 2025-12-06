Joyeux Noël Leyritz-Moncassin

Joyeux Noël

Église Saint Pierre de Leyritz Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Comme l’année dernière, et pour le bonheur de tous, nous avons le plaisir de vous proposer une Crèche de Noël et Exposition de Photos de l’Univers.

Ouvert tous les samedis et dimanches ou sur rendez-vous.

Vente de créations de Noël d’exception confectionnées par les bénévoles au profit de l’association.

Tirage de la tombola le 21 décembre après-midi (vente de billets sur place).

Boissons chaudes et friandises vous seront proposées. .

