Joyeux Petits Souliers Ballets et Danses d’Ukraine Place du Golhérez Auray

Auray

Joyeux Petits Souliers Ballets et Danses d’Ukraine

Place du Golhérez Centre culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La troupe ukrainienne des Joyeux Petits Souliers de retour dans le Morbihan.

Le ballet Les Joyeux Petits Souliers de Lviv s’est vu décerner de nombreux prix dans des festivals internationaux et s’est produit dans les plus grandes salles comme au Palais de l’UNESCO, au Parlement européen, au théâtre antique d’Orange, etc.

Les danseurs seront accompagnés par le chœur ukrainien ORPHEUS qui sera également en concert à la Basilique de Sainte-Anne-d’Auray le lundi 20 avril 2026 à 20h30 .

Place du Golhérez Centre culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 77 81 59 49

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English :

L’événement Joyeux Petits Souliers Ballets et Danses d’Ukraine Auray a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon