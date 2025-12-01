Joyeux Réveillon chez Sparkle ! Quiberon

Joyeux Réveillon chez Sparkle !

41 Avenue du Général de Gaulle Quiberon Morbihan

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 04:00:00

2025-12-31

La soirée du réveillon est de retour chez Sparkle !

On t’attend le 31 décembre à partir de 20h pour fêter la fin d’année comme il se doit.

Au programme

– nourriture buffet à volonté avec huîtres de la baie de Quiberon, canapés maison, poissons fumés Maison Lucas, pizzas & desserts

– boissons 2 boissons incluses avec ton entrée (demi de bière, verre de vin ou de cidre, boisson sans alcool etc.). Sélection de bières spéciales pour l’occasion avec les plus belles de nos dernières sorties à la pression. On percera à minuit une nouvelle Double IPA en exclu totale !

– soirée DJ dancefloor jusqu’au bout de la nuit avec DJ Kiss Event, le roi de nuit quiberonnaise

Thème de cette année Strass et paillettes !

Soirée privée réservée aux personnes ayant un billet.

Nombre de places limité, réservation avec prépaiement obligatoire. .

41 Avenue du Général de Gaulle Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 68 49

