Joyeux sapin Quartier des Capucins Gray mercredi 17 décembre 2025.

Quartier des Capucins Avenue des Capucins Gray Haute-Saône

Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

2025-12-17

Animation ludique avec marché associatif.   .

Quartier des Capucins Avenue des Capucins Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   mediateur@ville-gray.fr

