JOYEUX ZYN’NOËL

43 Boulevard Gambetta Vias Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association de théâtre Libre Je est heureuse de vous présenter son clin d’œil de Noël Joyeux Zyn’Noël .

Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre ? Tous les personnages pourraient citer cette célèbre réplique car rien ne va se passer comme prévu.

Noël est en perdition. Rose, l’aînée des quatre sœurs est à bout de nerf ! Les visiteurs inattendus sauveront-ils la soirée ?

L’association de théâtre Libre Je est heureuse de vous présenter son clin d’œil de Noël Joyeux Zyn’Noël .

Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre ? Tous les personnages pourraient citer cette célèbre réplique car rien ne va se passer comme prévu.

Noël est en perdition. Rose, l’aînée des quatre sœurs est à bout de nerf ! Les visiteurs inattendus sauveront-ils la soirée ?

La troupe est impatiente de partager avec vous son joyeux Zyn’Noël !

#NOEL2025 .

43 Boulevard Gambetta Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 83 34 92 43

English :

The Libre Je theater association is delighted to present its Christmas wink Joyeux Zyn’Noël .

Weird, did you say weird, how weird? All the characters could quote this famous line, because nothing is going to happen as planned.

Christmas is in trouble. Rose, the eldest of the four sisters, is at her wit’s end! Can unexpected visitors save the evening?

L’événement JOYEUX ZYN’NOËL Vias a été mis à jour le 2025-12-08 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE