Belleville-sur-Meuse

Joystick players

MJC Contre-Courant 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Verdun Joystick Players vous accueille à la MJC Contre-Courant pour des jeux et animations tous azimuts.

3 jours de fête dédiés à la culture Geek sous toutes ses formes Ludothèque, Rétrogaming, Bornes d’arcade, VR, PC, Consoles Next-Gen… De la compétition acharnée, au jeu libre ! Il y en a pour tous les goûts !

Le cosplay s’invite à la VJP sous plusieurs aspects, ateliers, défilés et conférences.

Le doublage sera aussi de la partie pour la toute première fois.Tout public

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MJC Contre-Courant 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 19 mediatheque@grandverdun.fr

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English :

Verdun Joystick Players welcomes you to the MJC Contre-Courant for all kinds of games and entertainment.

3 days of festivities dedicated to Geek culture in all its forms: Toy library, Retrogaming, Arcade terminals, VR, PC, Next-Gen consoles… From fierce competition to free play! There’s something for everyone!

Cosplay will be present at the VJP in a variety of forms, including workshops, parades and conferences.

Dubbing will also be part of the show for the very first time.

L’événement Joystick players Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND VERDUN