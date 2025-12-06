Jozeph Châteauroux

Jozeph

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Autrice-compositrice, interprète, Jozeph mélange les énergies et les sonorités, tantôt suaves et légères, tantôt âpres et habitées des basses très en avant, une touche électro et de jolies mélodies pour une nouvelle pop envoûtante.

English :

A singer-songwriter, Jozeph mixes energies and sounds, at times suave and light, at other times harsh and inhabited: bass, a touch of electro and pretty melodies for a bewitching new pop.

German :

Jozeph, die Autorin, Komponistin und Interpretin, vermischt Energien und Klänge, mal lieblich und leicht, mal herb und bewohnt: ein sehr vordergründiger Bass, ein Hauch von Elektro und hübsche Melodien für einen neuen, betörenden Pop.

Italiano :

Cantautore, Jozeph mescola energie e suoni, a volte soavi e leggeri, a volte aspri e abitati: basso molto in evidenza, un tocco di electro e belle melodie per un nuovo pop ammaliante.

Espanol :

Cantautor, Jozeph mezcla energías y sonidos, a veces suaves y ligeros, a veces ásperos y habitados: bajo muy presente, un toque de electro y bonitas melodías para un nuevo pop hechizante.

