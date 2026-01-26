J’peux pas j’ai atelier Place du Lieutenant Georges Morel Grasse

J’peux pas j’ai atelier

Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Atelier créatif adultes

Collages inspirés de Speedy Graphito, venez sublimer votre portrait à la manière des grands artistes !

.

Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop for adults

Collages inspired by Speedy Graphito, come and enhance your portrait in the style of the great artists!

L’événement J’peux pas j’ai atelier Grasse a été mis à jour le 2026-01-26 par Pays de Grasse Tourisme