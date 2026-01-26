J’peux pas j’ai atelier Place du Lieutenant Georges Morel Grasse
J’peux pas j’ai atelier Place du Lieutenant Georges Morel Grasse samedi 7 février 2026.
Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:30:00
2026-02-07
Atelier créatif adultes
Collages inspirés de Speedy Graphito, venez sublimer votre portrait à la manière des grands artistes !
Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr
English :
Creative workshop for adults
Collages inspired by Speedy Graphito, come and enhance your portrait in the style of the great artists!
