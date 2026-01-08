J’peux pas j’ai cinoche ! Cinéma le Foyer Parthenay

J’peux pas j’ai cinoche !

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30

Le festival J’peux pas, j’ai cinoche se déroulera comme tous les ans le dernier week-end de janvier. Au programme le samedi et dimanche 22 films seront projetés, et une animation pour les enfants (gratuit) sera proposée le dimanche matin à 10h. .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 jaicinoche@gmail.com

