J’peux pas j’ai golf ! Route d’Eugénie Bahus-Soubiran
samedi 26 septembre 2026 · Route d'Eugénie · Bahus-Soubiran
Informations pratiques
Bahus-Soubiran
J’peux pas j’ai golf !
Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
ORGANISÉ PAR LE GOLF DES GREENS D’EUGÉNIE
J’PEUX PAS J’AI GOLF
VIENS DÉCOUVRIR LE GOLF DURANT UNE INITIATION GRATUITE
PLACES LIMITÉES
INSCRIS TOI VITE! II
BONNE HUMEUR
TOUTES INFORMATIONS au 06.88.68.55.65 687 Rte d’Eugénie
thomasvayssierespro@gmail.com
40320 Bahus-Soubiran .
Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 55 65
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English : J’peux pas j’ai golf !
L’événement J’peux pas j’ai golf ! Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
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