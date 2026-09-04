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J’peux pas j’ai golf ! Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

samedi 7 novembre 2026 · Route d'Eugénie · Bahus-Soubiran

J’peux pas j’ai golf ! Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Route d'Eugénie
Adresse
Greens d'Eugénie
Ville
40320 Bahus-Soubiran
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bahus-Soubiran

J’peux pas j’ai golf !

Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:30:00
fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :
2026-11-07

ORGANISÉ PAR LE GOLF DES GREENS D’EUGÉNIE
J’PEUX PAS J’AI GOLF
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PLACES LIMITÉES
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TOUTES INFORMATIONS au 06.88.68.55.65 687 Rte d’Eugénie
thomasvayssierespro@gmail.com
40320 Bahus-Soubiran   .

Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 55 65 

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English : J’peux pas j’ai golf !

L’événement J’peux pas j’ai golf ! Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie

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