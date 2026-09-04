J’peux pas j’ai golf ! Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

Informations pratiques

Bahus-Soubiran

J’peux pas j’ai golf !

Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:30:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07

ORGANISÉ PAR LE GOLF DES GREENS D’EUGÉNIE

J’PEUX PAS J’AI GOLF

VIENS DÉCOUVRIR LE GOLF DURANT UNE INITIATION GRATUITE

PLACES LIMITÉES

INSCRIS TOI VITE! II

BONNE HUMEUR

TOUTES INFORMATIONS au 06.88.68.55.65 687 Rte d’Eugénie

thomasvayssierespro@gmail.com

40320 Bahus-Soubiran .

Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 55 65

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English : J’peux pas j’ai golf !

L’événement J’peux pas j’ai golf ! Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie