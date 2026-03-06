J’peux pas, j’ai jeux

Plélo Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

6ème édition du festival, rendez-vous au gymnase des écoles. Un seul espace pour tous, petits et grands, tout le monde cette année sera au chaud.

Au programme, des jeux de société avec des animateurs pour vous expliquer les règles, avec des jeux pour tous, débutants, familiaux, enfants, experts, vous pourrez aussi rencontrer des auteurs, participer aux tournois, profiter de l’espace enfants pour les plus petits et par équipe de 6, vous allez devoir mener, cette année encore, une enquête palpitante, L’Affaire Château Fort . Un crime a eu lieu sur le festival, et nous devons résoudre cette enquête pour retrouver la quiétude sur place. A vous de jouer, soyez attentifs et perspicaces, pour trouver comment et pourquoi ce crime a eu lieu ?

Quelle équipe sera la plus perspicace !!!

A partir de 10 ans si accompagné par un adulte, réservation sur helloasso, 10€.

Le samedi de 14h à 2h du matin et le dimanche de 10h à 18h. L’entrée reste en tarif libre, et vous aurez possibilité de vous restaurer sur place. .

Plélo 22170 Côtes-d'Armor Bretagne

