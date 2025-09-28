J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux ! Salle Nelson Mandela Le Beugnon Beugnon-Thireuil
Salle Nelson Mandela Le Beugnon Place de la mairie Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
L’hiver approchant, quoi de mieux que de parfaire votre technique avant de vous réfugier dans vos cocons pour de bon ??
Saurez-vous assembler 3500 pièces en moins de 7 heures ?
4 puzzle dont un puzzle mystère au programme de cette journée ludique et conviviale. Des lots à gagner et l’exclusivité de participer au premier tournoi de puzzle de Beugnon-Thireuil !
Ne vous reste plus qu’à former l’équipe de choc ! Evènement ouvert à tous, petits et grands
Restauration sur place
Inscription via https://lbog.hopto.org/?event=jpeux-pas-jai-puzzle-assemble-moi-si-tu-peux
40 € / équipe équipes de 4 personnes
10 équipes maximum
Contact par téléphone ou par mail pour tout renseignement .
Salle Nelson Mandela Le Beugnon Place de la mairie Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 02 99 50 lesbonnesondesgatinaises@outlook.com
