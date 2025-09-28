J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux ! Salle Nelson Mandela Le Beugnon Beugnon-Thireuil

J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux ! Salle Nelson Mandela Le Beugnon Beugnon-Thireuil dimanche 28 septembre 2025.

J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux !

Salle Nelson Mandela Le Beugnon Place de la mairie Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

L’hiver approchant, quoi de mieux que de parfaire votre technique avant de vous réfugier dans vos cocons pour de bon ??

Saurez-vous assembler 3500 pièces en moins de 7 heures ?

4 puzzle dont un puzzle mystère au programme de cette journée ludique et conviviale. Des lots à gagner et l’exclusivité de participer au premier tournoi de puzzle de Beugnon-Thireuil !

Ne vous reste plus qu’à former l’équipe de choc ! Evènement ouvert à tous, petits et grands

Restauration sur place

Inscription via https://lbog.hopto.org/?event=jpeux-pas-jai-puzzle-assemble-moi-si-tu-peux

40 € / équipe équipes de 4 personnes

10 équipes maximum

Contact par téléphone ou par mail pour tout renseignement .

Salle Nelson Mandela Le Beugnon Place de la mairie Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 02 99 50 lesbonnesondesgatinaises@outlook.com

English : J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux !

German : J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux !

Italiano :

Espanol : J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux !

L’événement J’peux pas j’ai puzzle, Assemble moi si tu peux ! Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Gâtine