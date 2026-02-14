JPO à Vestric et Candiac, CFA d’Alzon, chamin des canaux – Vestric-et-Candiac (30), Vestric-et-Candiac

JPO à Vestric et Candiac Mercredi 15 avril, 10h00 CFA d’Alzon, chamin des canaux – Vestric-et-Candiac (30) Gard

Entrée libre.

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Venez découvrir le LAP et le CFA d’Alzon à Vestric-et-Candiac

Rendez-vous le mercredi 28 janvier 2026 de 10h00 à 16h00 pour la journée portes ouvertes.

Les équipes pédagogiques vous accueillent pour une immersion dans l’établissement et son environnement.

Au programme : visite des bâtiments, découverte de l’environnement et présentation du projet éducatif de l’Institut Emmanuel d’Alzon.

Adresse : Château de Vestric Chemin des Canaux 30600 Vestric-et-Candiac. TEL : 04 66 73 13 00

30600 Vestric-et-Candiac Gard Occitanie

